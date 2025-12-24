Зеленский: военное положение после мирного соглашения отменят не сразу
Военное положение на Украине после подписания мирного соглашения не будет отменено сразу и сохранится еще на несколько месяцев. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Укринформ».
По словам Зеленского, в условиях реализации мирных договоренностей мобилизацию могут отменить либо перевести в частичный формат с одновременной демобилизацией части военнослужащих. «Мобилизацию можно трансформировать или не проводить, а, возможно, проводить частично и частично демобилизовать людей», – сказал он.
Президент также отметил, что сохранение военного положения не позволит оперативно провести парламентские и местные выборы.
30 октября Зеленский подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней. Новый срок военного положения отсчитывается с 5 ноября и рассчитан до 3 февраля 2026 г.