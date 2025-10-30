Зеленский продлил военное положение на Украине до февраля 2026 года
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней, сообщается в Telegram-канале украинской Верховной рады.
Новый срок военного положения отсчитывается с 5 ноября и рассчитан до 3 февраля 2026 г.
Законопроект о продлении военного положения и мобилизации был внесен на одобрение рады 20 октября, на следующий день парламентарии за него проголосовали.
Режим военного положения на Украине был введен с 24 февраля 2022 г. и впоследствии регулярно продлевался.