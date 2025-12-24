Песков: вступление Польши в G20 зависит от соответствия экономики параметрам
Вступление Варшавы в G20 зависит от того, соответствует ли экономика Польши необходимым параметрам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что G20 – это экономическое объединение, где нет места политике. Об этом стоит помнить Варшаве. Польша, по словам Пескова, склонна «все превращать в политику и передергивать все смыслы этой политики».
«В целом, для Восточной Европы Польша – это большая экономика, действительно, это крупная страна», – сказал он.
23 декабря министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил, что Варшава стремится стать постоянным членом «большой двадцатки» G20, чтобы «представлять динамично развивающуюся Восточную Европу». По данным Bloomberg, экономика Польши в этом году превысила $1 трлн и уже входит в число 20 крупнейших в мире. Доманьский отметил, что страна стала важным центром бизнес-услуг и для Германии является более крупным торговым партнером, чем Франция, Италия и Великобритания.
Bloomberg отметил, что ранее президент США Дональд Трамп отправил приглашение президенту Польши Каролю Навроцкому принять участие в саммите G20 в 2026 г., который планируется провести во Флориде.