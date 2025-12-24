Песков: вступление Польши в G20 зависит от соответствия экономики параметрам

23 декабря министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил, что Варшава стремится стать постоянным членом «большой двадцатки» G20, чтобы «представлять динамично развивающуюся Восточную Европу». По данным Bloomberg, экономика Польши в этом году превысила $1 трлн и уже входит в число 20 крупнейших в мире. Доманьский отметил, что страна стала важным центром бизнес-услуг и для Германии является более крупным торговым партнером, чем Франция, Италия и Великобритания.