Главная / Политика /

Песков не стал комментировать судьбу российских баз в Сирии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать, обсуждал ли президент Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани вопросы, касающиеся судьбы российских военных баз.

«Этот вопрос я оставляю без комментариев», – сказал Песков.

16 октября Песков рассказывал, что тема судьбы российских военных баз в Сирии фигурировала в повестке переговоров Путина с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. При этом подробностей он тогда не раскрывал.

