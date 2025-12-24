Песков не стал комментировать судьбу российских баз в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать, обсуждал ли президент Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани вопросы, касающиеся судьбы российских военных баз.
«Этот вопрос я оставляю без комментариев», – сказал Песков.
16 октября Песков рассказывал, что тема судьбы российских военных баз в Сирии фигурировала в повестке переговоров Путина с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. При этом подробностей он тогда не раскрывал.