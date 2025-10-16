Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль не раскрыл, решилась ли судьба военных баз в Сирии на переговорах

Ведомости

Тема судьбы российских военных баз в Сирии фигурировала в повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Другие подробности он не раскрыл.

Говоря о том, требовала ли сирийская сторона выдать бывшего президента страны Башара Асада, Песков заявил, что ему «нечего сообщить».  

«По Асаду здесь нам нечего сообщить. Нам нечего сообщить в этом контексте», – сказал он.

Что означает первая встреча Владимира Путина с Ахмедом аш-Шараа в Москве

Политика / Международные отношения

Встреча Путина и аш-Шараа прошла в Москве 15 октября. Вице-премьер Александр Новак после переговоров говорил, что стороны обсудили вопросы гуманитарных поставок в Сирию, взаимодействие в сфере туризма, поставок пшеницы и медикаментов.

После протокольной части переговоры продолжились в закрытом режиме. Песков сообщал, что на встрече планируют затронуть функционирование российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

Al Wakeel News писал, что на переговорах в Москве аш-Шараа потребует выдать Асада, который получил политическое убежище в России после отставки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь