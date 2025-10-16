Кремль не раскрыл, решилась ли судьба военных баз в Сирии на переговорах
Тема судьбы российских военных баз в Сирии фигурировала в повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Другие подробности он не раскрыл.
Говоря о том, требовала ли сирийская сторона выдать бывшего президента страны Башара Асада, Песков заявил, что ему «нечего сообщить».
«По Асаду здесь нам нечего сообщить. Нам нечего сообщить в этом контексте», – сказал он.
Встреча Путина и аш-Шараа прошла в Москве 15 октября. Вице-премьер Александр Новак после переговоров говорил, что стороны обсудили вопросы гуманитарных поставок в Сирию, взаимодействие в сфере туризма, поставок пшеницы и медикаментов.
После протокольной части переговоры продолжились в закрытом режиме. Песков сообщал, что на встрече планируют затронуть функционирование российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.
Al Wakeel News писал, что на переговорах в Москве аш-Шараа потребует выдать Асада, который получил политическое убежище в России после отставки.