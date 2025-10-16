Кремль не раскрыл, решилась ли судьба военных баз в Сирии на переговорах

Тема судьбы российских военных баз в Сирии фигурировала в повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Другие подробности он не раскрыл.