Главная / Политика /

Paris Match: французские военные учатся управлению дронами в Донбассе

Ведомости

Французские военнослужащие учатся управлять беспилотниками на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом пишет Paris Match со ссылкой на украинского военнослужащего.

«Французские военнослужащие приезжают сюда тренироваться», – сообщил он. По словам украинского бойца, он прошел обучение во Франции во 2-м парашютном полку французского иностранного легиона в 2023 г. Издание отмечает, что с того времени военный превратился «из ученика <...> в профессора».

В репортаже Paris Match пишет о запуске беспилотников, которые военнослужащие ВСУ проводят к северу от Краматорска. В частности, авторы говорят о дронах Gara-Esse, которые «никогда не были представлены в СМИ».

2 декабря пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщало, что Франция продолжает поиск путей для прямого участия в украинском конфликте. Примером таких действий ведомство назвало соглашение президентского декрета, допускающее использование частных военных компаний (ЧВК) для оказания помощи «третьей стране, находящейся в условиях вооруженного противостояния».

