СВР: Франция хочет задействовать ЧВК на Украине
Французские частные военные компании в случае их прямого участия в боевых действиях на Украине будут рассматриваться Вооруженными силами РФ как первоочередные законные цели. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По информации пресс-бюро, Франция продолжает искать путь для прямого украинского конфликта. В частности, это соглашение президентского декрета, допускающее использование ЧВК для оказания помощи «третьей стране, находящейся в условиях вооруженного противостояния».
Как ранее сообщала Le Monde, предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину вызвало серьезное сопротивление со стороны ряда европейских государств. Но вероятность такого шага возросла после визита в Париж 11 ноября премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
2 мая Макрон заявлял, что Европе нужно будет рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину в случае прорыва линии фронта или просьбы украинской стороны. Тогда же он подчеркивал, что безопасность европейских стран находится под угрозой из-за дальности действия российских баллистических ракет. В Кремле заявления французского лидера о возможной отправке войск назвали опасной тенденцией.