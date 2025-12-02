СВР: Франция хочет задействовать ЧВК на Украине

2 мая Макрон заявлял, что Европе нужно будет рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину в случае прорыва линии фронта или просьбы украинской стороны. Тогда же он подчеркивал, что безопасность европейских стран находится под угрозой из-за дальности действия российских баллистических ракет. В Кремле заявления французского лидера о возможной отправке войск назвали опасной тенденцией.