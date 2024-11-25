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Le Monde: в Европе вновь обсуждают возможную отправку войск на Украину

Ведомости

Европейские страны возобновили обсуждения по вопросу отправки войск и частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на неназванные источники.

«Дебаты чувствительные, в основном секретные, но они на самом деле возобновились. В особенности в связи с перспективой возможного отказа США от поддержки Киева после вступления в должность президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.», – говорится в публикации.

Le Monde напоминает, что вопрос отправки войск на Украину, который ранее затрагивал президент Франции Эммануэль Макрон, встретил сильное противодействие со стороны некоторых европейских государств. Но, по информации издания, этот сценарий «окреп» после визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября.

«Между Великобританией и Францией продолжаются обсуждения относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», – сообщил газете военный источник из Великобритании.

В мае Макрон заявлял, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Тогда же он говорил, что безопасность европейских государств находится под угрозой из-за радиуса действия российских баллистических ракет. В Кремле слова Макрона об отправке войск назвали опасной тенденцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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