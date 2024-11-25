Le Monde: в Европе вновь обсуждают возможную отправку войск на Украину
Европейские страны возобновили обсуждения по вопросу отправки войск и частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на неназванные источники.
«Дебаты чувствительные, в основном секретные, но они на самом деле возобновились. В особенности в связи с перспективой возможного отказа США от поддержки Киева после вступления в должность президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.», – говорится в публикации.
Le Monde напоминает, что вопрос отправки войск на Украину, который ранее затрагивал президент Франции Эммануэль Макрон, встретил сильное противодействие со стороны некоторых европейских государств. Но, по информации издания, этот сценарий «окреп» после визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября.
«Между Великобританией и Францией продолжаются обсуждения относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», – сообщил газете военный источник из Великобритании.
В мае Макрон заявлял, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Тогда же он говорил, что безопасность европейских государств находится под угрозой из-за радиуса действия российских баллистических ракет. В Кремле слова Макрона об отправке войск назвали опасной тенденцией.