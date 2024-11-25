Le Monde: в Европе вновь обсуждают возможную отправку войск на Украину

В мае Макрон заявлял, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Тогда же он говорил, что безопасность европейских государств находится под угрозой из-за радиуса действия российских баллистических ракет. В Кремле слова Макрона об отправке войск назвали опасной тенденцией.