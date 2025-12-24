WSJ: Китай усилил контроль над ИИ

В ноябре Китай официально утвердил правила, обязывающие компании, работающие с ИИ, обучать модели только на данных, лишенных политически чувствительного контента. Все тексты, изображения и видео, созданные с помощью ИИ, должны иметь специальную маркировку и быть отслеживаемыми. По официальной информации, за три месяца кампании было удалено около 960 000 единиц «незаконного или вредного» контента, связанного с ИИ, а сам искусственный интеллект включен в национальный план реагирования на чрезвычайные ситуации наряду с эпидемиями и природными катастрофами.