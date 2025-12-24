Газета
WSJ: Китай усилил контроль над ИИ

Власти Китая усиливают контроль над развитием и использованием искусственного интеллекта. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.

Хотя правительство КНР рассматривает ИИ как важный фактор для экономического и военного будущего страны, Пекин опасается, что ИИ, в частности чат-боты, может дестабилизировать общество, делает вывод издание.

В ноябре Китай официально утвердил правила, обязывающие компании, работающие с ИИ, обучать модели только на данных, лишенных политически чувствительного контента. Все тексты, изображения и видео, созданные с помощью ИИ, должны иметь специальную маркировку и быть отслеживаемыми. По официальной информации, за три месяца кампании было удалено около 960 000 единиц «незаконного или вредного» контента, связанного с ИИ, а сам искусственный интеллект включен в национальный план реагирования на чрезвычайные ситуации наряду с эпидемиями и природными катастрофами.

При этом Пекин, по данным источников издания, стремится избежать чрезмерного давления на отрасль, опасаясь потери конкурентоспособности в глобальной гонке ИИ, особенно с США. WSJ напоминает, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развитие искусственного интеллекта несет «беспрецедентные риски», если не будут приняты соответствующие меры безопасности.

