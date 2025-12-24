Орбан: ЕС вмешался в конфликт на Украине для поддержания своей экономики
Страны Евросоюза (ЕС) втянулись в украинский конфликт, чтобы стимулировать развитие своей экономики с использованием военной промышленности, заявил в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министра Венгрии Виктор Орбан.
«Это хорошо известный исторический рефлекс. Если они не могут конкурировать с быстрорастущими регионами, то пытаются стимулировать экономический рост за счет военной экономики», – выразил мнение венгерский премьер, связав эту причину с вовлечением европейцев в конфликт на Украине.
Орбан также назвал решения глав европейских государств ошибочными. Он подчеркнул, что «этого можно было избежать».
23 декабря Орбан заявил, что население европейских стран начинает менять отношение к украинскому конфликту. Он пояснил, что финансирование Киева действительно связано с издержками для государств. «Люди, а не элиты, остановят Европу от вступления в войну», – заключил премьер. При этом он отметил, что переговоры между США и Россией могут помочь достичь прекращения огня и установить прочный мир при участии Киева.