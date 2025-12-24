Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан: ЕС вмешался в конфликт на Украине для поддержания своей экономики

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) втянулись в украинский конфликт, чтобы стимулировать развитие своей экономики с использованием военной промышленности, заявил в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министра Венгрии Виктор Орбан.

«Это хорошо известный исторический рефлекс. Если они не могут конкурировать с быстрорастущими регионами, то пытаются стимулировать экономический рост за счет военной экономики», – выразил мнение венгерский премьер, связав эту причину с вовлечением европейцев в конфликт на Украине.

Орбан также назвал решения глав европейских государств ошибочными. Он подчеркнул, что «этого можно было избежать».

23 декабря Орбан заявил, что население европейских стран начинает менять отношение к украинскому конфликту. Он пояснил, что финансирование Киева действительно связано с издержками для государств. «Люди, а не элиты, остановят Европу от вступления в войну», – заключил премьер. При этом он отметил, что переговоры между США и Россией могут помочь достичь прекращения огня и установить прочный мир при участии Киева.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте