Орбан: ЕС вмешался в конфликт на Украине для поддержания своей экономики

23 декабря Орбан заявил, что население европейских стран начинает менять отношение к украинскому конфликту. Он пояснил, что финансирование Киева действительно связано с издержками для государств. «Люди, а не элиты, остановят Европу от вступления в войну», – заключил премьер. При этом он отметил, что переговоры между США и Россией могут помочь достичь прекращения огня и установить прочный мир при участии Киева.