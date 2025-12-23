Орбан: население Европы меняет отношение к конфликту на Украине

23 декабря обозреватель издания Politico Джейми Деттмер сообщил, что конфликт на Украине может быть урегулирован в 2026 г., но завершится он на условиях, которые «крайне невыгодны» Киеву. По его мнению, о таком исходе говорит отсутствие договоренностей у стран Евросоюза (ЕС) о предоставлении Украине так называемого «репарационного кредита» с использованием замороженных активов Москвы. Он подчеркнул, что общего займа европейских государств в размере 90 млрд евро не хватит для покрытия всех потребностей Киева.