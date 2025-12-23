Газета
Главная / Политика /

Орбан: население Европы меняет отношение к конфликту на Украине

Ведомости

Жители европейских стран меняют отношение к украинскому конфликту, финансирование Киева действительно связано с издержками для государств, заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Тем временем в Западной Европе рушится большая ложь: финансирование этой войны действительно сопряжено с финансовыми издержками. По мере поступления законопроектов общественное мнение меняется. Люди, а не элиты, остановят Европу от вступления в войну», – написал он.

Венгерский премьер также подчеркнул, что переговоры, которые проводятся делегациями США и России, могут привести к прекращению огня и к установлению прочного мира при участии Киева.

23 декабря обозреватель издания Politico Джейми Деттмер сообщил, что конфликт на Украине может быть урегулирован в 2026 г., но завершится он на условиях, которые «крайне невыгодны» Киеву. По его мнению, о таком исходе говорит отсутствие договоренностей у стран Евросоюза (ЕС) о предоставлении Украине так называемого «репарационного кредита» с использованием замороженных активов Москвы. Он подчеркнул, что общего займа европейских государств в размере 90 млрд евро не хватит для покрытия всех потребностей Киева.

22 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров в Майами, которые прошли с участием представителей США, России и Украины по отдельности, заметен прорыв. Он сказал, что это проявляется в открытых обсуждениях всех вопросов. По его словам, изначально это была «небольшая игра в завуалированное замалчивание, в сокрытие фактов за вымышленными вопросами».

