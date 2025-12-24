Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами России за три часа

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 10:00 мск до 13:00 мск, сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников – 18 единиц – российские военные ликвидировали в Брянской области. Еще семь БПЛА было нейтрализовано в Белгородской области, три – над Черным морем и два – в Калужском регионе. Одну воздушную цель силы ПВО поразили в Рязанской области.

По данным оборонного ведомства, с 7:00 до 10:00 мск 24 декабря в российских регионах было уничтожено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Девять из них российские военные нейтрализовали над Крымом, шесть – над территорией Оренбургской области, три – над Калужской, два – над Брянской. По одному БПЛА было ликвидировано над Московским регионом, Башкирией и Белгородской областью.

За ночь силы ПВО сбили в регионах РФ 172 беспилотника, из них 110 – в Брянской области.

