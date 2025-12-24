Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами России за три часа

По данным оборонного ведомства, с 7:00 до 10:00 мск 24 декабря в российских регионах было уничтожено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Девять из них российские военные нейтрализовали над Крымом, шесть – над территорией Оренбургской области, три – над Калужской, два – над Брянской. По одному БПЛА было ликвидировано над Московским регионом, Башкирией и Белгородской областью.