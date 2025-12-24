Япония подозревает Google и OpenAI в нарушении авторских прав СМИ

13 ноября Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Google, подозревая ее в применении недобросовестных методов борьбы со спамом. Основанием для расследования стали жалобы от медиаорганизаций и других компаний, которые утверждают, что действия Google приводят к снижению позиций новостных сайтов и платформ, использующих партнерский контент. Комиссия указывает, что алгоритмы Google могут понижать в поисковой выдаче сайты, которые размещают материалы коммерческих партнеров, что «напрямую влияет на законные способы монетизации контента».