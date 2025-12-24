Япония подозревает Google и OpenAI в нарушении авторских прав СМИ
Антимонопольная служба Японии намерена провести расследование в отношении крупных японских и международных IT-компаний, которые используют генеративный искусственный интеллект (ИИ). Причиной этому стали возможные нарушения авторских прав. Об этом пишет The Mainichi со ссылкой на источники в комиссии по справедливой торговле Японии.
Особое внимание регулятора привлекают поисковые и диалоговые ИИ-системы таких компаний, как Google, Microsoft, японской LY Corp., а также создатели чат-ботов, такие как OpenAI и американский стартап Perplexity AI.
Расследование началось после жалоб со стороны японских СМИ, которые утверждают, что ИИ-платформы используют их материалы без разрешения. В комиссии полагают, что включение фрагментов журналистских статей в результаты поиска и ответы чат-ботов может рассматриваться как злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Представители регулятора отмечают, что цель проверки – не наказание, а изучение практик работы ИИ-систем. Это продолжение расследования, начатого в 2023 г., когда комиссия предупреждала IT-компании о недопустимости изменения условий контрактов со СМИ и уменьшения выплат за использование их материалов.
13 ноября Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Google, подозревая ее в применении недобросовестных методов борьбы со спамом. Основанием для расследования стали жалобы от медиаорганизаций и других компаний, которые утверждают, что действия Google приводят к снижению позиций новостных сайтов и платформ, использующих партнерский контент. Комиссия указывает, что алгоритмы Google могут понижать в поисковой выдаче сайты, которые размещают материалы коммерческих партнеров, что «напрямую влияет на законные способы монетизации контента».