ЕС начал расследование против Google из-за нарушения антимонопольных правил

Ведомости

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Google, подозревая ее в применении недобросовестных методов борьбы со спамом. Это, по мнению европейских издателей, негативно сказывается на их доходах и видимости контента в поисковых результатах, пишет Reuters.

Основанием для расследования стали жалобы от медиаорганизаций и других компаний, которые утверждают, что действия Google приводят к снижению позиций новостных сайтов и платформ, использующих партнерский контент. Комиссия указывает, что алгоритмы Google могут понижать в поисковой выдаче сайты, которые размещают материалы коммерческих партнеров, что «напрямую влияет на законные способы монетизации контента».

Компания Google начала применять спорные меры в марте прошлого года в рамках борьбы с так называемым «паразитным SEO», при котором сторонние сайты публикуют свои страницы на авторитетных ресурсах для искусственного повышения своего рейтинга в поисковых системах.

Google отвергает обвинения и критикует действия Брюсселя. «Объявленное расследование наших усилий по борьбе со спамом является ошибочным и может навредить миллионам европейских пользователей», – заявил главный научный сотрудник Google Search Панду Наяк. Он также отметил, что аналогичный иск уже был отклонен немецким судом, который признал политику Google «обоснованной, разумной и последовательно применяемой».

Google утверждает, что их меры против спама направлены на защиту добросовестных издателей от сайтов, которые используют обманные методы для продвижения в поисковых системах.

Жалобы на действия Google подали немецкая медиагруппа AktMeraki, Европейский совет издателей и ассоциации газетных и журнальных СМИ. Если вина Google будет доказана, компании может грозить крупный штраф в соответствии с антимонопольными правилами ЕС.

