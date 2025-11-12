Google обвинили в незаконном сборе личных данных пользователей

Истцы утверждают, что, хотя Google формально дает возможность отключить Gemini, сделать это можно только вручную через настройки конфиденциальности. Если же пользователь не вносит изменения, искусственный интеллект получает доступ ко всей истории личных сообщений, включая каждое отправленное и полученное письмо, вложения и переписки в мессенджерах.