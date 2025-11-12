Google обвинили в незаконном сборе личных данных пользователей
Компания Google столкнулась с коллективным иском в США. Пользователи обвиняют ее в незаконном использовании искусственного интеллекта Gemini для отслеживания личных сообщений и другой конфиденциальной информации. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно жалобе, поданной 11 ноября в федеральный суд в Сан-Хосе (штат Калифорния), Google якобы «тайно» активировала свой ИИ-помощник Gemini в сервисах Gmail, Chat и Meet, что позволило компании собирать данные пользователей без их ведома и согласия.
Истцы утверждают, что, хотя Google формально дает возможность отключить Gemini, сделать это можно только вручную через настройки конфиденциальности. Если же пользователь не вносит изменения, искусственный интеллект получает доступ ко всей истории личных сообщений, включая каждое отправленное и полученное письмо, вложения и переписки в мессенджерах.
В иске указывается, что подобные действия нарушают калифорнийский закон о вторжении в частную жизнь, принятый в 1967 г. и запрещающий прослушивание и запись разговоров без согласия всех участников.
Google пока не предоставила комментариев по поводу иска.
6 ноября Bloomberg писал, что Apple планирует платить около $1 млрд в год за сверхмощную модель искусственного интеллекта с 1,2 трлн параметров, разработанную компанией Google, которая поможет провести давно обещанную модернизацию голосового помощника Siri.