Bloomberg: Apple планирует ежегодно платить Google более $1 млрд за ИИ для Siri

Ведомости

Apple планирует платить около $1 млрд в год за сверхмощную модель искусственного интеллекта с 1,2 трлн параметров, разработанную компанией Google, которая поможет провести давно обещанную модернизацию голосового помощника Siri. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, внедрение сверхмощной модели ИИ в Siri запланировано на весну 2026 г. Компании за это время еще могут поменять свои планы, уточняет агентство.

23 августа Bloomberg писал об изучении возможности использования Gemini для обновленной версии Siri. Тогда в публикации отмечалось, что такое решение будет ключевым шагом к аутсорсингу большей части технологий компании. В сентябре агентство уточняло, что поисковый сервис на базе искусственного интеллекта будет называться World Knowledge Answers, по предварительным данным.

