Bloomberg: Apple интегрирует в Siri инструмент веб-поиска на базе ИИ

По словам собеседников агентства, поисковый сервис, который предварительно получил название World Knowledge Answers, с помощью ИИ будет адаптировать информацию для удобства восприятия. Ожидается, что искусственный интеллект сделает Siri и операционные системы Apple местом, где пользователи смогут искать данные по всему интернету, аналогично ChatGPT, AI Overviews и другим приложениям.