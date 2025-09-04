Газета
Bloomberg: Apple интегрирует в Siri инструмент веб-поиска на базе ИИ

Apple собирается запустить весной 2026 г. собственный инструмент веб-поиска на базе искусственного интеллекта (ИИ), интегрированный в голосовой помощник Siri. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, поисковый сервис, который предварительно получил название World Knowledge Answers, с помощью ИИ будет адаптировать информацию для удобства восприятия. Ожидается, что искусственный интеллект сделает Siri и операционные системы Apple местом, где пользователи смогут искать данные по всему интернету, аналогично ChatGPT, AI Overviews и другим приложениям.

23 августа Bloomberg писало, что Apple изучает использование ИИ Google Gemini для обновленной версии Siri. Уточнялось, что это станет ключевым шагом к аутсорсингу большей части технологий компании. Источники агентства говорили, что Google приступил к обучению пользовательской модели ИИ, которая могла бы работать на серверах Apple.

Google Gemini – чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией Google на основе языковой модели LaMDA.

