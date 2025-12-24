Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма в России

По словам Путина, у этих структур должно быть больше реальных возможностей и действенных механизмов для внесения вклада в достижение национальных целей развития. «Расширяя пространство для такой инициативы, мы будем укреплять институты федерализма, они жизненно важны для будущего страны», – заявил президент.