Главная / Политика /

Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма в России

Власти России намерены укреплять институты федерализма, расширяя участие регионов и гражданского общества в формировании общенациональной повестки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

Глава государства подчеркнул, что парламенту и правительству необходимо активнее вовлекать регионы, представителей общественных и некоммерческих организаций, ветеранских и молодежных объединений, деловые круги, а также местные экспертные площадки в выработку новых решений.

По словам Путина, у этих структур должно быть больше реальных возможностей и действенных механизмов для внесения вклада в достижение национальных целей развития. «Расширяя пространство для такой инициативы, мы будем укреплять институты федерализма, они жизненно важны для будущего страны», – заявил президент.

23 декабря Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Тот отчитался перед президентом, что за год в ГД было внесено 1303 законодательные инициативы, причем более 40% – это инициативы депутатов.

