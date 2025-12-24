Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма в России
Власти России намерены укреплять институты федерализма, расширяя участие регионов и гражданского общества в формировании общенациональной повестки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
Глава государства подчеркнул, что парламенту и правительству необходимо активнее вовлекать регионы, представителей общественных и некоммерческих организаций, ветеранских и молодежных объединений, деловые круги, а также местные экспертные площадки в выработку новых решений.
По словам Путина, у этих структур должно быть больше реальных возможностей и действенных механизмов для внесения вклада в достижение национальных целей развития. «Расширяя пространство для такой инициативы, мы будем укреплять институты федерализма, они жизненно важны для будущего страны», – заявил президент.
23 декабря Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Тот отчитался перед президентом, что за год в ГД было внесено 1303 законодательные инициативы, причем более 40% – это инициативы депутатов.