Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства

Ведомости

Президент России Владимир Путин на заседании правительства обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще участвовать в работе кабмина.

«Я бы вас просил почаще бывать на заседаниях правительства», – сказал Путин, обращаясь к Набиуллиной. Глава государства отметил, что сегодня на заседании присутствуют представители всех ключевых ведомств, включая силовой блок.

11 декабря Путин провел совещание по экономическим вопросам. В совещании приняли участие представители экономического блока правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, Набиуллина, представители Минфина и руководство администрации президента РФ.

