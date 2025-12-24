Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства
Президент России Владимир Путин на заседании правительства обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще участвовать в работе кабмина.
«Я бы вас просил почаще бывать на заседаниях правительства», – сказал Путин, обращаясь к Набиуллиной. Глава государства отметил, что сегодня на заседании присутствуют представители всех ключевых ведомств, включая силовой блок.
11 декабря Путин провел совещание по экономическим вопросам. В совещании приняли участие представители экономического блока правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, Набиуллина, представители Минфина и руководство администрации президента РФ.