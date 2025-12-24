Путин: мораторий на штрафы для застройщиков продлевать не будут
Власти договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.
Глава государства напомнил, что мораторий был введен в период пандемии и с тех пор несколько раз продлевался. По его словам, текущая ситуация на рынке жилья больше не требует такой меры поддержки.
«В то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается. Нынешний мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать», – сказал Путин.
Президент также подчеркнул, что необходимо выстроить системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли обязательства перед покупателями жилья в установленные сроки.
19 ноября Путин уже призывал в ходе прямой линии отказаться от дальнейшего продления моратория. «Историю надо заканчивать», – отмечал он.
24 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что правительство приняло решение не сохранять эту меру поддержки. По его словам, доля недостроенных проектов в общем объеме строительства выросла до 19%, что затронуло 132 000 заемщиков.