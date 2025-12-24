Путин 25 декабря проведет заседание Госсовета по подготовке кадров

Помимо участия в заседании Совета Федерации Путин посетит Дом правительства, где традиционно поздравит кабмин с наступающим Новым годом и обсудит основные итоги уходящего года. Кроме того, в Кремле пройдет предновогодняя церемония вручения государственных наград, а поздно вечером у президента запланированы дополнительные встречи и мероприятия.