Путин 25 декабря проведет заседание Госсовета по подготовке кадров
Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передают «РИА Новости».
В ходе заседания планируется обсудить кадровый прогноз, развитие технологий искусственного интеллекта и адаптацию системы образования к этим изменениям, а также перезагрузку системы дополнительного профессионального образования. Отдельное внимание будет уделено роли работодателей в профессиональном развитии кадров, включая трудоустройство и переобучение ветеранов спецоперации.
С докладами на заседании выступят губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета «Кадры» Владислав Шапша, губернатор Красноярского края, председатель комиссии «Технологическое лидерство» Михаил Котюков, губернатор Московской области, председатель комиссии «Экономика данных» Андрей Воробьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также вице-премьеры РФ Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 24 декабря Путин выступит на пленарном заседании Совета Федерации, завершающем осеннюю парламентскую сессию.
Помимо участия в заседании Совета Федерации Путин посетит Дом правительства, где традиционно поздравит кабмин с наступающим Новым годом и обсудит основные итоги уходящего года. Кроме того, в Кремле пройдет предновогодняя церемония вручения государственных наград, а поздно вечером у президента запланированы дополнительные встречи и мероприятия.