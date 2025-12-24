Le Monde: министру обороны Чехии запретили говорить об Украине

Как отмечает французская газета, Зуна, назначенный в правительство по квоте ультраправой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), на своей первой пресс-конференции заявил, что поддержка Украины будет продолжена, а инициатива по поставкам боеприпасов может сохраниться. Эти слова вызвали резкую реакцию внутри SPD, представители которой потребовали от министра скорректировать позицию или отказаться от публичных комментариев.