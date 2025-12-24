Le Monde: министру обороны Чехии запретили говорить об Украине
Новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне фактически запретили публично высказываться об Украине после его слов о продолжении поддержки Киева. Вопрос украинского направления был изъят из его компетенции и передан напрямую премьер-министру страны Андрею Бабишу, пишет Le Monde со ссылкой на источники в правительстве.
Как отмечает французская газета, Зуна, назначенный в правительство по квоте ультраправой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), на своей первой пресс-конференции заявил, что поддержка Украины будет продолжена, а инициатива по поставкам боеприпасов может сохраниться. Эти слова вызвали резкую реакцию внутри SPD, представители которой потребовали от министра скорректировать позицию или отказаться от публичных комментариев.
В итоге лидер SPD и спикер палаты депутатов Томио Окамура объявил, что министр обороны больше не будет высказываться по теме Украины, а вся ответственность за внешнеполитическую линию в этом вопросе переходит к главе правительства.
Как отмечает газета, Бабиш стремится дистанцироваться от жестко проукраинской политики предыдущего правительства, не занимая при этом и пророссийскую позицию. Премьер ранее говорил, что Чехия готова поддерживать Украину политически, но не намерена брать на себя дополнительные финансовые обязательства.
19 декабря государства Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Венгрия, Словакия и Чехия согласились на реализацию схемы при условии, что она не возложит на них финансовые обязательства.