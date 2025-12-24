Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Встреча Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате

Ведомости

Встреча президента РФ Владимира Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков заявил, что разговор с бизнесом носит откровенный характер и вопросы ставятся открыто.

По сообщению главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, традиционная предновогодняя встреча глав крупнейших российских компаний с президентом пройдет в 20:00 мск 24 декабря.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её