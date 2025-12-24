Встреча Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате
Встреча президента РФ Владимира Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков заявил, что разговор с бизнесом носит откровенный характер и вопросы ставятся открыто.
По сообщению главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, традиционная предновогодняя встреча глав крупнейших российских компаний с президентом пройдет в 20:00 мск 24 декабря.