На Украине будут праздновать день программиста вместо православного Рождества

Ведомости

Украинские власти установили на 7 января празднование дня программиста. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на указ главы государства. Раньше в этот день на Украине официально отмечали православное Рождество.

Инициатива была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским. Указ был согласован кабинетом министров страны, заявил депутат. 

В июле 2023 г. Зеленский перенес празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Автором законопроекта выступил сам президент. Это произошло после того, как Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила о переходе на новоюлианский церковный календарь.

Как пояснял украинский депутат Ярослав Железняк, целью изменения даты празднования Рождества является отказ от «российского наследия». В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявляли, что продолжат праздновать Рождество 7 января.

