На Украине будут праздновать день программиста вместо православного Рождества

В июле 2023 г. Зеленский перенес празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Автором законопроекта выступил сам президент. Это произошло после того, как Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила о переходе на новоюлианский церковный календарь.