Украинская православная церковь продолжит праздновать Рождество 7 января

По его словам, и без переноса на Украине 25 декабря было выходным днем. «Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем», – сказал он.