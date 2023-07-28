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Общество

На Украине перенесли празднование Рождества на 25 декабря

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский перенес празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, следует из электронной базы Верховной рады.

Автором законопроекта выступил сам Зеленский. Как пояснял украинский депутат Ярослав Железняк, целью изменения даты празднования Рождества является отказ от «российского наследия».

Кроме того, документ переносит День защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября, а также День украинской государственности с 28 на 15 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) перейти на новоюлианский календарь, в результате чего Рождество и некоторые другие церковные праздники будут перенесены на другие даты, является безумием и вакханалией. Он отмечал, что остается дождаться перехода Украины на «американский язык».

В мае Зеленский подписал указ об утверждении 9 мая Днем Европы на Украине, а в июне украинский лидер подписал документ об утверждении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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