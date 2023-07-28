На Украине перенесли празднование Рождества на 25 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) перейти на новоюлианский календарь, в результате чего Рождество и некоторые другие церковные праздники будут перенесены на другие даты, является безумием и вакханалией. Он отмечал, что остается дождаться перехода Украины на «американский язык».