Стармер признал рост стоимости жизни в Великобритании

Население Великобритании столкнулось с ростом стоимости жизни, заявил премьер-министр королевства Кир Стармер в видеообращении, распространенном в соцсети X накануне отмечаемого протестантами и католиками Рождества.

«Я знаю, что многие в Великобритании страдают от роста стоимости жизни. Помочь им – моя приоритетная задача. <...> Обзвоните соседей. Узнайте, как дела у друга или у родственника, о котором у вас давно нет вестей. Протяните руку. Это может много значить для них. Рождество – это именно про это», – сказал он.

В конце ноября Daily Mail со ссылкой на источники в Лейбористской партии страны сообщала, что Стармер может досрочно покинуть свой пост в 2026 г. Один из источников обратил внимание на «что-то прощальное» в письме премьера сыну по случаю Международного мужского дня.

