DM: Стармер может покинуть пост премьера Великобритании в 2026 году
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может досрочно покинуть свой пост в 2026 г. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в Лейбористской партии страны.
«Он был очень сдержан. Не похож на человека, взвалившего на свои плечи тяжесть всего мира. Или рассчитывающего, что так будет продолжаться гораздо дольше», – отметил собеседник газеты.
Другой источник обратил внимание на «что-то прощальное» в письме Стармера сыну по случаю Международного мужского дня.
В июле 2024 г. на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия получила большинство в палате общин. После подсчета бюллетеней лейбористы получили 412 мандатов. Тогда же лидер партии Стармер официально занял пост премьер-министра Великобритании. Новые выборы в Великобритании состоятся в мае 2026 г.
28 сентября 2025 г. Стармер был признан самым непопулярным премьером в истории Великобритании по результатам опроса Ipsos. Рейтинг его одобрения достиг исторического минимума. Согласно опросу, только 13% населения одобряют работу Стармера на посту премьера, в то время как 79% недовольны ею.