Главная / Политика /

Путин подарил мопса девочке из Красноярская на Новый год

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднее желание одиннадцатилетней девочки Маши из поселка Ойский в Красноярском крае и подарил ей щенка породы мопс, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Девочка втайне от родителей отправила письмо на адрес приемной главы государства в Москве, в котором рассказала, что очень любит собак и мечтает о своей. Бежевого мопса Маше передал глава Ермаковского округа Роман Куйчик. Девочка назвала щенка Голди и пообещала заботиться о нем.

«Это была моя давняя мечта. Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он ее исполнил», – поделилась Маша.

18 декабря Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего Тимура Рясного из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Мальчик мечтал попробовать себя в роли сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС). 

