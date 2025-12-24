Путин подарил мопса девочке из Красноярская на Новый год
Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднее желание одиннадцатилетней девочки Маши из поселка Ойский в Красноярском крае и подарил ей щенка породы мопс, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Девочка втайне от родителей отправила письмо на адрес приемной главы государства в Москве, в котором рассказала, что очень любит собак и мечтает о своей. Бежевого мопса Маше передал глава Ермаковского округа Роман Куйчик. Девочка назвала щенка Голди и пообещала заботиться о нем.
«Это была моя давняя мечта. Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он ее исполнил», – поделилась Маша.
18 декабря Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего Тимура Рясного из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Мальчик мечтал попробовать себя в роли сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС).