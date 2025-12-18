Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика

3 декабря Кремль сообщал, что Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и в 2025 г. исполнит новогодние желания трех детей. Глава государства по традиции снял с елки три открытки с пожеланиями ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Помимо Рясного, президент РФ выбрал открытки семилетнего Игоря Степаненко из Московской области и девятилетней Варвары Смахтиной из Москвы. Дети попросили организовать поездку в Музеи Мирового океана в Калининграде и организовать встречу с космонавтом из отряда «Роскосмоса».