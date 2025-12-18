Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика
Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего Тимура Рясного из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Мальчик мечтал попробовать себя в роли сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что Рясной приехал в Москву накануне и провел весь день 18 декабря в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему показали музей Госавтоинспекции, рассказали о работе госавтоинспектора, продемонстрировали экипировку автомобиля ДПС и др.
После этого, по словам Пескова, президент РФ позвонил мальчику.
Пресс-секретарь российского лидера также рассказал, что отец мальчика, Ростислав Рясной, погиб в сентябре 2024 г. в Артемовске при атаке беспилотника.
3 декабря Кремль сообщал, что Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и в 2025 г. исполнит новогодние желания трех детей. Глава государства по традиции снял с елки три открытки с пожеланиями ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Помимо Рясного, президент РФ выбрал открытки семилетнего Игоря Степаненко из Московской области и девятилетней Варвары Смахтиной из Москвы. Дети попросили организовать поездку в Музеи Мирового океана в Калининграде и организовать встречу с космонавтом из отряда «Роскосмоса».