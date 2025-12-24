Орбан: Евросоюзу угрожает распад

23 декабря Орбан заявил, что общественное мнение в Европе начинает меняться в отношении украинского конфликта. По его словам, финансовая поддержка Украины влечет за собой значительные затраты для европейских стран. Орбан подчеркнул, что именно простые люди, а не политические элиты, будут определять, вступит ли Европа в военный конфликт. Он также отметил, что переговоры между Соединенными Штатами и Россией могут способствовать достижению перемирия и установлению долгосрочного мира при участии Украины.