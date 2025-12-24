Орбан: Евросоюзу угрожает распад
Евросоюзу угрожает распад из-за ошибочных решений нынешнего руководства ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
По словам Орбана, Европа сегодня находится в состоянии дезинтеграции: решения принимаются в Брюсселе, но все чаще не исполняются на национальном уровне. Он отметил, что сначала от общеевропейских решений отказывается одна страна, затем две, затем больше, что подрывает управляемость союза и усиливает центробежные тенденции.
Говоря о ситуации вокруг Украины, венгерский премьер заявил, что Европа фактически разделилась на «партию войны» и «партию мира». По его утверждению, сторонники продолжения конфликта пока теряют влияние, но процесс эскалации не остановлен. «Брюссель воюет, Венгрия хочет мира», – подчеркнул Орбан. По его мнению, война сегодня «ближе, чем мир».
Он также связал украинский конфликт с более глубоким политическим, экономическим и социальным кризисом Западной Европы. По словам Орбана, еще в 2000-е ЕС начал терять конкурентоспособность, а неверные решения после финансового кризиса лишь ускорили упадок. Если раньше экономика Европы была сопоставима с экономикой США, то сегодня, как считает венгерский премьер, США резко усилилась, а Европа «катится вниз».
23 декабря Орбан заявил, что общественное мнение в Европе начинает меняться в отношении украинского конфликта. По его словам, финансовая поддержка Украины влечет за собой значительные затраты для европейских стран. Орбан подчеркнул, что именно простые люди, а не политические элиты, будут определять, вступит ли Европа в военный конфликт. Он также отметил, что переговоры между Соединенными Штатами и Россией могут способствовать достижению перемирия и установлению долгосрочного мира при участии Украины.