Главная / Политика /

Путин вручил Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в вручил народному артисту РСФСР и кинорежиссеру Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщили в Кремле.

«Самобытный кинорежиссер, человек, для которого преданность Отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру являются поистине определяющими и в жизни, и в творчестве», – прокомментировал награждение Путин.

Глава государства также вручил высокие государственные награды пианисту Денису Мацуеву и режиссеру Игорю Угольникову. Наградами были отмечены актер Сергей Маковецкий, вокалист Ильдар Абдразаков и народный архитектор России Николай Шумаков.

Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных – представители культуры и искусства, науки и образования, спорта, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других сфер.

21 октября Путин поздравлял Михалкова с 80-летием. Глава государства тогда назвал его примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям. Также лидер РФ высоко отметил вклад режиссера в развитие российского киноискусства.

