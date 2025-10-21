Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 80-летием. Глава государства назвал его примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям, передает Союз кинематографистов России.
Российский лидер также отметил вклад работ режиссера в развитие российского киноискусства.
В документальном фильме «Никита Михалков», который вышел на телеканале «Россия» к 80-летию кинорежиссера, Путин рассказал о том, что в его дружбе с Михалковым присутствует «химия». Президент назвал режиссера патриотом «в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова».
Михалков родился 21 октября 1945 г. в Москве. В 1971 г. он окончил ВГИК, защитив диплом фильмом «Спокойный день в конце войны» по собственному сценарию, написанному совместно с Рустамом Ибрагимбековым. Широкую известность Михалков получил в 18 лет, сыграв главную роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», в котором также спел одноименную песню.
Режиссер известен благодаря таким картинам, как «Сибирский цирюльник», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» и др. В 1995 г. Михалков получил «Оскара» за картину «Утомленные солнцем».