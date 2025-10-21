Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летием

Михалков родился 21 октября 1945 г. в Москве. В 1971 г. он окончил ВГИК, защитив диплом фильмом «Спокойный день в конце войны» по собственному сценарию, написанному совместно с Рустамом Ибрагимбековым. Широкую известность Михалков получил в 18 лет, сыграв главную роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», в котором также спел одноименную песню.