Путин поручил подготовить предложения о включении в ГТО теста по управлению БПЛА

Кроме того, правительству поручено разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., усовершенствовать систему медицинского сопровождения юных спортсменов и внедрить единые показатели оценки физического развития детей. Также планируется обновление нормативной базы, регулирующей деятельность тренеров и спортивных организаций, и создание единых реестров в этой сфере.