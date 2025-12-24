Путин поручил подготовить предложения о включении в ГТО теста по управлению БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о включении во всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) нового испытания – по управлению беспилотными летательными аппаратами. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Инициатива по добавлению теста на управление БПЛА рассматривается в контексте адаптации системы физического и прикладного воспитания к современным технологическим требованиям. Предполагается, что новое испытание может стать частью комплекса ГТО наряду с традиционными нормативами и будет направлено на формирование у молодежи навыков, востребованных в современных условиях.
Поручение о беспилотниках вошло в более широкий пакет решений, адресованных правительству РФ. В частности, президент распорядился продолжить развитие детско-юношеского спорта, расширить бесплатный доступ детей к спортивным секциям и соревнованиям, создать школьные спортивные клубы во всех регионах и учредить всероссийские соревнования «Школьная лига».
Кроме того, правительству поручено разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., усовершенствовать систему медицинского сопровождения юных спортсменов и внедрить единые показатели оценки физического развития детей. Также планируется обновление нормативной базы, регулирующей деятельность тренеров и спортивных организаций, и создание единых реестров в этой сфере.
В документе отдельно подчеркивается необходимость увязать развитие спорта с задачами образования и здравоохранения, а также учитывать результаты диспансеризации и мониторинга состояния здоровья детей и молодежи. Большинство поручений должны быть выполнены в 2026 г., с последующим представлением докладов президенту.
6 ноября Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта предложил предоставить Министерству спорта полномочия по регулированию использования наименования «федерация» спортивными организациями.