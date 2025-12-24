Газета
Главная / Политика /

Канцелярия Нетаньяху опубликовала ИИ-видео с ним и Трампом в боевом самолете

Ведомости

Пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоролик, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта, на котором глава израильского правительства и президент США Дональд Трамп летят над одним из восточных регионов на боевом самолете.

20 декабря NBC News сообщали, что Израиль обеспокоен ускоренным восстановлением Ираном производства баллистических ракет после ударов этим летом по ядерным объектам страны. Тель-Авив готовится предложить президенту США Дональду Трампу начать новую военную кампанию против Ирана.

Нетаньяху обсудит это на встрече с Трампом в конце декабря в Мар-а-Лаго, считая ракетную программу Ирана более серьезной угрозой для региона и США, чем ядерные амбиции.

