Канцелярия Нетаньяху опубликовала ИИ-видео с ним и Трампом в боевом самолете

Пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоролик, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта, на котором глава израильского правительства и президент США Дональд Трамп летят над одним из восточных регионов на боевом самолете.