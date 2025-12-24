Канцелярия Нетаньяху опубликовала ИИ-видео с ним и Трампом в боевом самолете
Пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала в Instagram
20 декабря NBC News сообщали, что Израиль обеспокоен ускоренным восстановлением Ираном производства баллистических ракет после ударов этим летом по ядерным объектам страны. Тель-Авив готовится предложить президенту США Дональду Трампу начать новую военную кампанию против Ирана.
Нетаньяху обсудит это на встрече с Трампом в конце декабря в Мар-а-Лаго, считая ракетную программу Ирана более серьезной угрозой для региона и США, чем ядерные амбиции.