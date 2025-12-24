Песков: переговоры по Украине нужно вести в закрытом режиме
Российская сторона по-прежнему исходит из того, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны вестись в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК, комментируя публикацию агентства Bloomberg.
В ответ на запрос издания Песков отказался обсуждать сообщения о возможных планах Москвы добиваться изменений в разработанном США и Украиной мирном плане из 20 пунктов. «Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме», – сказал представитель Кремля.
24 декабря Bloomberg писал, что Россия планирует настаивать на существенных изменениях в последней версии мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, включая дополнительные ограничения для украинских вооруженных сил.
Источник Bloomberg указывает, что среди ключевых требований России – гарантии нерасширения НАТО на восток, нейтральный статус Украины даже в случае ее вступления в ЕС, ограничения на численность и вооружение украинской армии после конфликта, а также четкие гарантии статуса русского языка. Москва также добивается ясности по вопросу отмены санкций и судьбы замороженных на Западе российских государственных активов.