Песков: переговоры по Украине нужно вести в закрытом режиме

В ответ на запрос издания Песков отказался обсуждать сообщения о возможных планах Москвы добиваться изменений в разработанном США и Украиной мирном плане из 20 пунктов. «Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме», – сказал представитель Кремля.