Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: переговоры по Украине нужно вести в закрытом режиме

Ведомости

Российская сторона по-прежнему исходит из того, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны вестись в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК, комментируя публикацию агентства Bloomberg.

В ответ на запрос издания Песков отказался обсуждать сообщения о возможных планах Москвы добиваться изменений в разработанном США и Украиной мирном плане из 20 пунктов. «Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме», – сказал представитель Кремля.

24 декабря Bloomberg писал, что Россия планирует настаивать на существенных изменениях в последней версии мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, включая дополнительные ограничения для украинских вооруженных сил.

Источник Bloomberg указывает, что среди ключевых требований России – гарантии нерасширения НАТО на восток, нейтральный статус Украины даже в случае ее вступления в ЕС, ограничения на численность и вооружение украинской армии после конфликта, а также четкие гарантии статуса русского языка. Москва также добивается ясности по вопросу отмены санкций и судьбы замороженных на Западе российских государственных активов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте