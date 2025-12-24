Bloomberg: Россия намерена добиваться изменений в мирном плане США по Украине
Россия планирует настаивать на существенных изменениях в последней версии мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, включая дополнительные ограничения для украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.
По данным агентства, Москва рассматривает 20-пунктный план, подготовленный США и Украиной, лишь как отправную точку для дальнейших переговоров. Российская сторона считает документ недостаточно проработанным и не учитывающим ряд ключевых для РФ позиций. При этом в Кремле намерены изучать предложения «с холодной головой», не отвергая их полностью.
Источник Bloomberg указывает, что среди ключевых требований России – гарантии нерасширения НАТО на восток, нейтральный статус Украины даже в случае ее вступления в ЕС, ограничения на численность и вооружение украинской армии после конфликта, а также четкие гарантии статуса русского языка. Москва также добивается ясности по вопросу отмены санкций и судьбы замороженных на Западе российских государственных активов.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что между Киевом и США сохраняются разногласия по территориальным вопросам и по управлению Запорожской АЭС, но переговоры «значительно приблизились к финализации документов». Он также сообщил, что Украина настаивает на прекращении боевых действий по текущей линии соприкосновения.
По информации агентства, Россия требует, чтобы Украина отказалась от части территорий в Донбассе, которые российским войскам так и не удалось полностью занять. Киев отвергает эти требования, опасаясь, что уступки создадут угрозу новой эскалации.
Несмотря на отсутствие одобрения плана, Москва не заинтересована в его полном отклонении, чтобы не осложнять отношения с президентом США Дональдом Трампом, который ранее заявил, что переговоры продвигаются и шанс на сделку сохраняется.
24 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в текущем переговорном процессе по Украине мяч находится на стороне Москвы. При этом он подчеркнул, что США намерены понять, на что Россия «максимально готова пойти» для завершения конфликта. Он отметил, что о желаниях Украины Вашингтон имеет «достаточно хорошее представление».