Bloomberg: Россия намерена добиваться изменений в мирном плане США по Украине

Источник Bloomberg указывает, что среди ключевых требований России – гарантии нерасширения НАТО на восток, нейтральный статус Украины даже в случае ее вступления в ЕС, ограничения на численность и вооружение украинской армии после конфликта, а также четкие гарантии статуса русского языка. Москва также добивается ясности по вопросу отмены санкций и судьбы замороженных на Западе российских государственных активов.