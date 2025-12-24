Силы ПВО уничтожили 132 украинских дрона над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 132 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были сбиты в период с 13:00 по 20:00 мск. Больше всего – над территорией Белгородской и Брянской областями (46 и 42 соответственно). 15 БПЛА сбито над Калужской областью, 12 – над Московским регионом.
Семь дронов сбили над приграничной Курской областью, четыре беспилотника уничтожили над Липецкой областью. По два дрона уничтожили над Рязанской и Орловской областями, по одному – над Тульской областью и Крымом.
Утром и днем 24 декабря Минобороны отчиталось об уничтожении 31 украинского БПЛА. Наибольшее число беспилотников – 18 единиц – российские военные ликвидировали в Брянской области, еще семь БПЛА было нейтрализовано в Белгородской области.
Свыше 170 беспилотников уничтожили над Россией в ночь на 24 декабря. Основной удар пришелся на Брянскую область, где дежурные средства ПВО ликвидировали 110 дронов.