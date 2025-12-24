Газета
Силы ПВО уничтожили 132 украинских дрона над Россией

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 132 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 13:00 по 20:00 мск. Больше всего – над территорией Белгородской и Брянской областями (46 и 42 соответственно). 15 БПЛА сбито над Калужской областью, 12 – над Московским регионом.

Семь дронов сбили над приграничной Курской областью, четыре беспилотника уничтожили над Липецкой областью. По два дрона уничтожили над Рязанской и Орловской областями, по одному – над Тульской областью и Крымом.

Утром и днем 24 декабря Минобороны отчиталось об уничтожении 31 украинского БПЛА. Наибольшее число беспилотников – 18 единиц – российские военные ликвидировали в Брянской области, еще семь БПЛА было нейтрализовано в Белгородской области.

Свыше 170 беспилотников уничтожили над Россией в ночь на 24 декабря. Основной удар пришелся на Брянскую область, где дежурные средства ПВО ликвидировали 110 дронов.

