Насри Асфура победил на выборах президента Гондураса

2 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Гондурас ждет «адская расплата», если его власти изменят результаты президентских выборов. По его словам, 30 ноября народ Гондураса проголосовал «в огромном количестве». Глава Белого дома подчеркнул, что избирательная комиссия «внезапно остановила подсчет в полночь», когда результаты «показывали плотную гонку между [Насри] "Тито" Асфурой и Сальвадором Насраллой, при этом Асфура опережал всего на 500 голосов».