Насри Асфура победил на выборах президента Гондураса
Консерватор Насри Асфура победил на выборах президента Гондураса, пишет Reuters.
Согласно данным избиркома Гондураса, Асфура набрал 40,3% голосов. С небольшим отрывом от него идет кандидат от правоцентристской Либеральной партии Сальвадор Насралла, который получил 39,5% голосов. Кандидат от правящей партии LIBRE Рикси Монкада занял третье место с большим отставанием.
Результаты голосования были объявлены более чем через три недели после выборов, которые состоялись 30 ноября. Агентство отмечает, что они «сопровождались задержками, техническими проблемами и обвинениями в мошенничестве».
Асфура должен вступить в должность 27 января 2026 г. Насралла не признал результаты выборов, объявленные избиркомом, но призвал своих сторонников сохранять спокойствие и воздерживаться от любых актов неповиновения или насилия. Глава конгресса Гондураса Луис Редондо также отверг результаты выборов.
2 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Гондурас ждет «адская расплата», если его власти изменят результаты президентских выборов. По его словам, 30 ноября народ Гондураса проголосовал «в огромном количестве». Глава Белого дома подчеркнул, что избирательная комиссия «внезапно остановила подсчет в полночь», когда результаты «показывали плотную гонку между [Насри] "Тито" Асфурой и Сальвадором Насраллой, при этом Асфура опережал всего на 500 голосов».