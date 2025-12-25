Силы ПВО сбили 141 беспилотник над регионами России

Восемь беспилотников российские военные уничтожили в Адыгее, семь – в Краснодарском крае. По шесть воздушных целей было поражено в Крыму и в Ростовской области, по пять – в Белгородской и Воронежской областях, а также над Азовским морем. Четыре БПЛА силы ПВО ликвидировали в Курской области и один – в Волгоградской.