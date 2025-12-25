Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 141 беспилотник над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 24 декабря до 7:00 мск 25 декабря, сообщает Минобороны РФ.

Значительное число беспилотников – 62 единицы – было перехвачено в Брянской области. Еще 12 сбитых БПЛА пришлись на Тульскую область, 11 – на Калужскую, девять – на Московский регион.

Восемь беспилотников российские военные уничтожили в Адыгее, семь – в Краснодарском крае. По шесть воздушных целей было поражено в Крыму и в Ростовской области, по пять – в Белгородской и Воронежской областях, а также над Азовским морем. Четыре БПЛА силы ПВО ликвидировали в Курской области и один – в Волгоградской.

Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Об их отмене пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил в 06:04 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки беспилотника в селе Глинищево Брянского района была ранена мирная жительница. Ее доставили в больницу. Кроме того, было повреждено остекление в жилом доме.

