Рождественский концерт в Кеннеди-центре отменили после переименования

Президент Кеннеди был убит в 1963 г., и закон, принятый годом позже, определяет центр как живой мемориал в его честь. Племянница Кеннеди Кэрри Кеннеди пообещала убрать имя Трампа с здания после его ухода с поста. Закон прямо запрещает совету попечителей превращать центр в мемориал кому-либо еще или размещать на фасаде имена других людей. Трамп, глубоко вовлекшийся в дела центра, названного в честь знакового демократа, сменил его руководство, реформировал совет и лично провел церемонию вручения премий Кеннеди-центра в этом году.