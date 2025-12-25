Рождественский концерт в Кеннеди-центре отменили после переименования
Традиционный джазовый рождественский концерт, проводившийся в Кеннеди-центре более 20 лет, был отменен. Организатор мероприятия, музыкант Чак Редд, отменил выступление после того, как на прошлой неделе Белый дом объявил о добавлении имени президента США Дональда Трампа к названию площадки, сообщает NBC News.
С 19 декабря на фасаде здания значится «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди». По данным Белого дома, решение утвердил лично подобранный президентом совет. Трамп несколько месяцев намекал на возможность переименования центра.
Редд заявил, что отменил концерт, увидев новое название сначала на сайте, а затем и на здании. Центр Кеннеди не дал оперативного комментария, но на его сайте концерт указан как отмененный.
Президент Кеннеди был убит в 1963 г., и закон, принятый годом позже, определяет центр как живой мемориал в его честь. Племянница Кеннеди Кэрри Кеннеди пообещала убрать имя Трампа с здания после его ухода с поста. Закон прямо запрещает совету попечителей превращать центр в мемориал кому-либо еще или размещать на фасаде имена других людей. Трамп, глубоко вовлекшийся в дела центра, названного в честь знакового демократа, сменил его руководство, реформировал совет и лично провел церемонию вручения премий Кеннеди-центра в этом году.
После возвращения Трампа на пост уже несколько артистов отменили выступления в Кеннеди-центре, включая Иссу Рэй, Питера Вулфа и Лин-Мануэля Миранду, который отменил запланированную постановку «Гамильтона».
18 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что комплекс переименуют в «Центр Трампа – Кеннеди». Она написала в соцсети X, что такое решение отражает «невероятную работу, которую президент Трамп провел за последний год с целью спасения этого здания». Смену названия одобрил совет управляющих центра.