Трамп появился на публике с синяком на запястье
Президент США Дональд Трамп появился на публике с заметным синяком на правом запястье, в то время как левая рука была густо замазана тональным кремом. На это обратило внимание «РИА Новости».
В канун католического Рождества глава Белого дома отвечал на вопросы детей, звонивших на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы узнать местонахождение упряжки Санта-Клауса. Президент США проводит праздники в своем имении во Флориде. Вместе с супругой Меланией он сидел в большой комнате, украшенной рождественской елкой.
На правой руке Трампа было видно большое красное пятно, которое попытались замаскировать косметическим средством. Порой на этом месте у президента можно видеть пластырь. К этому добавился сине-багровый след на левой руке.
После разговора с детьми президент поздравил военнослужащих на различных базах.
В октябре Трамп заявил, что чувствует себя так же и даже лучше, чем 30 лет назад. В 2025 г. ему исполнилось 79 лет.
В начале августа в Овальном кабинете у главы Белого дома заметили синяк на тыльной стороне правой руки. В июле личный врач Трампа Шон Барбабелла пояснил, что синяки вызваны «незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий» и приемом аспирина.