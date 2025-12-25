Газета
Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин направил коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро поздравление с Рождеством и Новым годом. Об этом сообщил в Telegram-канале глава МИД иностранного государства Иван Хиль Пинто.

Венесуэльский министр опубликовал послание Путина на испанском языке. В документе отмечается, что 2025 г. оказался «весьма успешным» для отношений двух стран. По мнению российского лидера, подписание Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве «создало условия для качественного и конструктивного расширения взаимодействия во всех областях».

Кроме того, президент России в послании подтвердил солидарность страны с народом Венесуэлы. Он отметил, что население сталкивается с «беспрецедентным внешним давлением». Москва, по словам Путина, готова к продолжению тесного сотрудничества с Венесуэлой по вопросам двусторонней и международной повестки.

18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Венесуэла – союзник и партнер России, поэтому Кремль считает потенциально очень опасным нагнетание напряженности в регионе. Так он прокомментировал обострение отношений Венесуэлы и США.

