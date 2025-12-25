Захарова: Трамп занимается спасением США
Глава Белого дома Дональд Трамп занимается спасением Соединенных Штатов, но некоторые его методы непонятны для Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Методы, которыми он действует, они разные. Какие-то для нас понятны, в том числе и приемлемы, какие-то – нет, и это тоже факт. Но то, что он занимается спасением своей собственной страны, спасает так, как он понимает это, так, как он умеет, <...> – это точно, это так и есть», – сказала дипломат.
Она отметила, что Трамп неслучайно начал президентский срок с повесткой «Сделать Америку снова великой». По ее мнению, эта фраза отражает именно стремление спасти США.
В конце октября The New York Times писала, что Трамп стремится заслужить «место на небесах» с помощью своих миротворческих инициатив. Так газета прокомментировала слова американского лидера о том, что он сомневается в своем спасении и «вряд ли попадет в рай». Издание тогда подчеркнуло, что Трамп все чаще рассуждает о своей «бессмертной душе» и использует достигнутые им соглашения о прекращении огня, например в секторе Газа, как доказательство своей «миссии во имя мира». По словам бывшего советника Белого дома Питера Венера, Трамп «пытается заключить сделку с Небесами».