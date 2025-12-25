Захарова: Трамп занимается спасением США

В конце октября The New York Times писала, что Трамп стремится заслужить «место на небесах» с помощью своих миротворческих инициатив. Так газета прокомментировала слова американского лидера о том, что он сомневается в своем спасении и «вряд ли попадет в рай». Издание тогда подчеркнуло, что Трамп все чаще рассуждает о своей «бессмертной душе» и использует достигнутые им соглашения о прекращении огня, например в секторе Газа, как доказательство своей «миссии во имя мира». По словам бывшего советника Белого дома Питера Венера, Трамп «пытается заключить сделку с Небесами».