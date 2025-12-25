Путин изменил состав Госсовета
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об исключении генерального прокурора Александра Гуцана и экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из состава Государственного совета РФ. Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Этим же указом президент включил в состав совета врио губернатора Тверской области Виталия Королева и главу Оренбургской области Евгения Солнцева.
Должности некоторых членов совета были переименованы. Игорь Руденя теперь указан как полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе. Также должности уточнены у губернаторов Ненецкого автономного округа Ирины Гехт, Новгородской области Александра Дронова, Еврейской автономной области Марии Костюк, Свердловской области Дениса Паслера, Тамбовской области Евгения Первышова, Ростовской области Юрия Слюсаря, Курской области Александра Хинштейна. Ранее они были врио.
Гуцан принес присягу генпрокурора России в Совете Федерации 24 сентября. Он сменил на этом посту Игоря Краснова, которого утвердили на должность председателя Верховного суда.
Куйвашев покинул пост в марте текущего года. Он возглавлял Свердловскую область почти 13 лет. После его отставки временное руководство областью было поручено Паслеру, который ранее возглавлял Оренбургскую область.