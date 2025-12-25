Путин изменил состав Госсовета

Должности некоторых членов совета были переименованы. Игорь Руденя теперь указан как полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе. Также должности уточнены у губернаторов Ненецкого автономного округа Ирины Гехт, Новгородской области Александра Дронова, Еврейской автономной области Марии Костюк, Свердловской области Дениса Паслера, Тамбовской области Евгения Первышова, Ростовской области Юрия Слюсаря, Курской области Александра Хинштейна. Ранее они были врио.