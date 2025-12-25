Киев пригрозил Глобальному Югу сокращением западной помощи

По его словам, если «вы не голосуете «за» Украину, то мы воспринимаем это как голос «против» нас». Такая оценка распространяется и на тех, кто воздерживается от голосования, добавил украинский постпред при ООН. Мельник заявил, что приложит все усилия, чтобы страны, позволяющие себе воздерживаться или голосовать против украинских резолюций, осознавали «очень конкретные негативные последствия». По его словам, меры «могут лежать в политической или имиджевой плоскости, а в идеале повлекут и экономические последствия».