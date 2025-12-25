Киев пригрозил Глобальному Югу сокращением западной помощи
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник сделал попытку пригрозить странам Глобального Юга, не голосующим в поддержку Киева. Это следует из его интервью «Укрiнформ».
По его словам, если «вы не голосуете «за» Украину, то мы воспринимаем это как голос «против» нас». Такая оценка распространяется и на тех, кто воздерживается от голосования, добавил украинский постпред при ООН. Мельник заявил, что приложит все усилия, чтобы страны, позволяющие себе воздерживаться или голосовать против украинских резолюций, осознавали «очень конкретные негативные последствия». По его словам, меры «могут лежать в политической или имиджевой плоскости, а в идеале повлекут и экономические последствия».
Чиновник обратил внимание, что страны Евросоюза «ежегодно перечисляют государствам Глобального Юга миллиарды евро».
«Для меня это вопрос чести: добиться, чтобы все эти страны ощутили на собственном кошельке реальную цену за фактическое подыгрывание россиянам в ООН», – подчеркнул Мельник.
24 декабря постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил Fox News, что российско-украинский конфликт может завершиться в течение 90 дней.
19 декабря президент РФ Владимир Путин говорил, что Москва не видит готовности Киева к завершению конфликта. Российский лидер указал, что РФ готова к переговорам с Украиной на базе его тезисов, которые были изложены в МИД РФ в 2024 г. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.