Российская армия взяла под контроль Свято-Покровское в ДНР

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил, что российские войска сохраняют инициативу и продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации. Он выразил уверенность, что до конца текущего года российская армия продемонстрирует новые успехи на фронте.