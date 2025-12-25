Газета
Российская армия взяла под контроль Свято-Покровское в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Населенный пункт брали подразделения «Южной» группировки войск, уточнило оборонное ведомство.

24 декабря подразделения группировки «Восток» взяли под контроль село Заречное в Запорожской области. 

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил, что российские войска сохраняют инициативу и продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации. Он выразил уверенность, что до конца текущего года российская армия продемонстрирует новые успехи на фронте.

