«Инициатива в руках ВС РФ». Прямая линия Путина началась с темы спецоперацииПрезидент заявил, что не видит готовности Украины к завершению конфликта
Российские войска сохраняют инициативу и продвигаются по всем направлениям в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
По его словам, противник отходит практически на всех участках линии соприкосновения. Путин сообщил, что Красный Лиман, как ожидается, будет взят в ближайшее время, после чего продвижение продолжится в направлении Славянска. Он также выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ «доберут» и Константиновку.
Глава государства отметил, что город Димитров полностью окружен российскими подразделениями. В районе Гуляйполя, по его словам, идут активные бои: город фактически разделен на две части, российские военные форсировали реку, и около половины населенного пункта находится под контролем ВС РФ.
Путин также заявил, что под Купянском в окружении находятся около 3500 военнослужащих ВСУ, шансы на выход которых он оценил как минимальные. Кроме того, он сообщил о безуспешных попытках украинской стороны вернуть хотя бы часть Красноармейска, сопровождающихся серьезными потерями.
Президент выразил уверенность, что до конца текущего года российская армия продемонстрирует новые успехи на фронте.
Путин считает, что Москва не видит у Киева готовности к завершению конфликта. Он вновь заявил, что обострение произошло после революции на Украине в 2014 г. и с «обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам минских соглашений». Российский президент заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на базе его тезисов, которые были изложены в МИД РФ в 2024 г.
17 декабря Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, заявил, что ВС РФ «уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы». Глава государства подчеркнул, что в 2025 г. под контроль российских войск перешли более 300 населенных пунктов, включая крупные города, превращенные Киевом в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Президент тогда подчеркнул, что цели спецоперации, «безусловно, будут достигнуты».