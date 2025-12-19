Газета
Главная / Политика /

«Инициатива в руках ВС РФ». Прямая линия Путина началась с темы спецоперации

Президент заявил, что не видит готовности Украины к завершению конфликта
Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские войска сохраняют инициативу и продвигаются по всем направлениям в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

По его словам, противник отходит практически на всех участках линии соприкосновения. Путин сообщил, что Красный Лиман, как ожидается, будет взят в ближайшее время, после чего продвижение продолжится в направлении Славянска. Он также выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ «доберут» и Константиновку.

Глава государства отметил, что город Димитров полностью окружен российскими подразделениями. В районе Гуляйполя, по его словам, идут активные бои: город фактически разделен на две части, российские военные форсировали реку, и около половины населенного пункта находится под контролем ВС РФ.

Путин также заявил, что под Купянском в окружении находятся около 3500 военнослужащих ВСУ, шансы на выход которых он оценил как минимальные. Кроме того, он сообщил о безуспешных попытках украинской стороны вернуть хотя бы часть Красноармейска, сопровождающихся серьезными потерями.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

Политика / Власть

Президент выразил уверенность, что до конца текущего года российская армия продемонстрирует новые успехи на фронте.

Путин считает, что Москва не видит у Киева готовности к завершению конфликта. Он вновь заявил, что обострение произошло после революции на Украине в 2014 г. и с «обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам минских соглашений». Российский президент заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на базе его тезисов, которые были изложены в МИД РФ в 2024 г.

17 декабря Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, заявил, что ВС РФ «уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы». Глава государства подчеркнул, что в 2025 г. под контроль российских войск перешли более 300 населенных пунктов, включая крупные города, превращенные Киевом в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Президент тогда подчеркнул, что цели спецоперации, «безусловно, будут достигнуты». 

