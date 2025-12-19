«Инициатива в руках ВС РФ». Прямая линия Путина началась с темы спецоперации

Путин считает, что Москва не видит у Киева готовности к завершению конфликта. Он вновь заявил, что обострение произошло после революции на Украине в 2014 г. и с «обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам минских соглашений». Российский президент заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на базе его тезисов, которые были изложены в МИД РФ в 2024 г.