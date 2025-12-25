Постпред Украины при ООН пожаловался на успехи РФ в мировой дипломатии

По его словам, «можно было бы удержаться» от официальных приглашений российских дипломатов на протокольные мероприятия. При этом Мельник признал, что ситуация для Киева на площадке ООН вряд ли станет легче – скорее наоборот. По его мнению, чтобы изменить такую динамику, нужно, в частности, «переломить в другую сторону» арифметику голосов в пользу Украины. Чиновник отметил, что в первые месяцы конфликта с Россией в 2022 г. Украина имела свыше 140 голосов, а самым высоким результатом четвертого года противостояния стала цифра немногим менее 100 голосов.