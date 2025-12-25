Постпред Украины при ООН пожаловался на успехи РФ в мировой дипломатии
Россия выходит из международной изоляции, а Украина теряет позиции на площадке ООН. Об этом заявил постпред Украины при организации Андрей Мельник в интервью «Укринформ».
По его словам, украинские партнеры из Европы в ООН «постоянно плачут: ой-йо-йо, Россия возвращается к нормальности, постепенно выходит из международной изоляции, отгрызает себе пространство в дипломатической среде».
«Но если говорить совсем откровенно, то в стенах ООН это уже в значительной степени свершившееся дело», – констатировал Мельник.
По его словам, «можно было бы удержаться» от официальных приглашений российских дипломатов на протокольные мероприятия. При этом Мельник признал, что ситуация для Киева на площадке ООН вряд ли станет легче – скорее наоборот. По его мнению, чтобы изменить такую динамику, нужно, в частности, «переломить в другую сторону» арифметику голосов в пользу Украины. Чиновник отметил, что в первые месяцы конфликта с Россией в 2022 г. Украина имела свыше 140 голосов, а самым высоким результатом четвертого года противостояния стала цифра немногим менее 100 голосов.
Мельник также попытался пригрозить странам Глобального Юга, не голосующим в поддержку Киева, заявив, что если «вы не голосуете «за» Украину, то мы воспринимаем это как голос «против» нас». Он пообещал сделать все, чтобы страны, позволяющие себе воздерживаться или голосовать против украинских резолюций, осознавали «очень конкретные негативные последствия». По его словам, меры «могут лежать в политической или имиджевой плоскости, а в идеале повлекут и экономические последствия».