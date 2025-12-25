Путин дал кабмину поручения по ходу встречи с бизнесом
Президент России Владимир Путин внимательно выслушал представителей российского бизнеса на состоявшейся накануне встрече и в ходе мероприятия дал поручения кабмину по некоторым вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, его слова приводит ТАСС.
«Были подняты отдельные проблемы. И, да, президент просил правительство проработать ряд вопросов», – сказал Песков.
Поздним вечером 24 декабря Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса. По словам Пескова, встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. Участие в ней приняли руководители частных компаний и корпораций с госучастием, представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.