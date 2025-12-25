Путин дал кабмину поручения по ходу встречи с бизнесом

Поздним вечером 24 декабря Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса. По словам Пескова, встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. Участие в ней приняли руководители частных компаний и корпораций с госучастием, представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.